شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتراجع عن مفاوضات ضم باهر المحمدي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي قرروا تجميد المفاوضات مع النادي الاسماعيلي بشأن الحصول على خدمات لاعب الأخير باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد ياسين في برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار، أن اللاعب أجرى جراحة في غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، علاوة على خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب على إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.
وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلى نادي بيراميدز.
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