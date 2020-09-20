شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي..ورمضان صبحي «حُر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.
وواصل خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم».
وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال: «هو لديه الحرية الكاملة في اختيار مستقبله والنادي الأنسب له».
وحول إزالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال: «هذا أمر يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك».
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