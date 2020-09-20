شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: «قلت لجهاد جريشة انت روحت كأس عالم إزاي؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه اندهش من قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي.
وأضاف عبدالملك خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم أراها حتى في الأفلام العربية».
وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً: «في مباراة الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في إصابة بالغة للاعب إسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم إزاي)؟».
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