دي سوزا: الأهلي كبير وإدارته «هواة»

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وهاجم دي سوزا إدارة الأهلي عبر حسابه في تويتر عندما رد على البيان الذي نشر عبر حساب الأهلي الرسمي، قبل أن يعود اللاعب عبر حسابه في انستقرام لينشر توضيحا كاملا عما حدث قبل فسخ عقده.
وقال دي سوزا عبر تويتر «لماذا لا تظهرون الوثيقة التي وقعناها؟ ولماذا لا تظهرون الرسائل المرسلة من قبلي بعدد المرات التي طلبت فيها فسخ العقد؟ للأسف من يتحكم بالنادي هواة. الأهلي كبير لكن هذه الإدارة سوف تجعل الأهلي صغيرا».
وفي حسابه بانستقرام أكد دي سوزا أنه لم يسبق له أن واجه مشكله مع أي إدارة قبل الأهلي، مبديا احترامه لجماهير النادي، لأنهم أكبر من الذين يديرونه. وأضاف»لن أقبل بأكاذيب هواة تلطخ مسيرتي».
وأوضح اللاعب أن لديه مستحقات متأخرة في الأهلي من أغسطس 2019، مبينا أنه سبق أن أرسل 4 خطابات لإدارة النادي مطالبا بحقوقه، ولكن الإدارة تجاهلت الرد عليه، مما دفعه لفسخ عقده.
يذكر أن إدارة الأهلي أصدرت بيانا عن فسخ اللاعب دي سوزا تعاقده مع النادي أوضحت من خلاله مخالفة اللاعب وناديه الجديد (بشكتاش التركي) للائحة وضعية انتقالات اللاعبين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدة رفع شكوى ضد اللاعب وناديه الجديد لدى الاتحاد الدولي، لحفظ حقوق النادي، مطالبة في الوقت نفسه بإيقاع عقوبات على اللاعب وناديه.
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