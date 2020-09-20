الفتح يترقب وصول باتنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب نادي الفتح وصول محترفه الجديد، المهاجم المغربي مراد باتنا بعد أن اتفقت معه إدارة النادي على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادما من الجزيرة الإماراتي. ومن المقرر وصول اللاعب خلال الأسبوع الحالي عقب إنهاء الإجراءات المتعلقة بحضوره إلى المملكة العربية السعودية. وسبق لمراد باتنا (30 عاما) قبل الانتقال إلى الدوري الإماراتي، اللعب ضمن صفوف حسنية أكادير والفتح الرباطي المغربيين ثم لعب للوحدة والجزيرة الإماراتيين. وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام إلى الفتح مؤكدا رغبته الشديدة في تقديم أفضل المستويات لخدمة الفريق ومساعدته في تحقيق أهدافه.

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