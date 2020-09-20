شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يمنح فايلر روشتة علاج الأخطاء قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن الأهلى يعانى من الكثير من الأخطاء والهفوات القاتلة التي يجب علاجها قبل مواجهة الوداد المغربى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج ملعب أون تايم: "المباريات الكبيرة تلعب على التفاصيل، فالضربات الثابتة الأهلى مش بيلعبها إلا بطريقة واحدة وده حاجة تقلق لازم يكون عندك كذا طريقة لتنفيذها، زى ما شفنا النهاردة من المقاصة وكذلك فريق أسوان".

وأضاف وليد صلاح: "على فايلر معالجة الأخطاء ولازم يفوق حسين الشحات ويديله مباريات كتير وهو كهربا ياخد أكثر من كدة، ولازم إراحة معلول، وقبل المباراة بشوية أثبت التشكيل ولازم يقوم بعلاج أخطاء الدفاع الكثيرة والتغيير الكتيرة في هذا المركز تضر بالفريق وما ينفعش يحصل هذه الأخطاء أمام الوداد، ودفاع الأهلى مخترف بشكل كبير والشناوى شايل الفريق".

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وسقط فريق الأهلى فى فخ التعادل السلبى مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى، كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.