شكرا لقرائتكم محمود بسيوني حكما للجونة والانتاج .. وسلامة للمقاولون والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الجونة والانتاج الحربي في الاسبوع ال٢٨ من عمر الدوري اليوم الاحد الي الحكم محمود بسيوني .. بينما اختارت اللجنة الحكم محمد سلامة لادارة مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري.

وأعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق المتجهة إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق العاصمة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقررةاليوم الأحد، على إستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن لقاءات الجولة 28 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وضمت القائمة 20 لاعبا، جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى - عمرو خليل.

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خط الدفاع: محمود شعبان - إسلام جمال - مروان النجار - أسامة العزب - صبرى رحيل - السيد سالم

خط الوسط: كريم الديب - خالد الغندور - أحمد حجى، عبد الغنى محمد - يوسف حسن - مروان عطية - هشام محمد - أحمد رفعت - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: أنيس سالتو - أحمد راشد - خالد قمر.

فيما يغيب عن مباراة الذئاب نور السيد، بعد قرار إيقافه حتى نهاية الموسم، ومحمود رزق لإصابته بكسر فى الأنف فى خلال مباراة الأهلى، الأسبوع الماضى، التى انتهى بالتعادل السلبى.