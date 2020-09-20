شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: الأهلى لديه دوافع البطولة دائما وهناك ضغوط كبيرة على المدرب واللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد فتحى مبروك, مدرب الاهلى الاسبق، أن الاهلى حسم بطولة الدورى من قبل فيروس كورونا بفارق كبير من النقاط مضيفا الاهلى حسم البطولة من بدري

وأضاف , مدرب الاهلى الاسبق فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، أن الاهلى لديه دوافع البطولة وكان هناك ضغوط كبيرة على المدرب واللاعبين .

وواصل مبروك تفكير فايلر ايجابي جدا لا بد من جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة دورى ابطال افريقيا .

ووجه رسالة الى جمهور الاحمر قائلا مبروك البطولة لجمهور الاهلى انتم دائما وراء الاهلى واتمنى تواجد جماهير الاهلى والمساندة فى مواجهة الوداد المغربي فى دورى الابطال

تعادل فريق الأهلى سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..

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