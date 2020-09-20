عصام الحضري: محمد الشناوي استثنائي وبيفكرني بنفسي

شكرا لقرائتكم عصام الحضري: محمد الشناوي استثنائي وبيفكرني بنفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.
وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية:" الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي وربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".
وقال الحضري :"لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل والأخير يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".
وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".
هنأ الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه قائلا:"الدوري البطولة المفضلة للأهلي والأحمر خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أنه قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".
علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، على حقيقة تسريبات فيديوهات له مع فتاة واتهامه خلالها الإساءة لها قائلا:" الموضوع واخد أكبر من حجمه وكله عارف الحضري وأخلاقه".
أضاف الحضري خلال تصريحات تلفزيونية:"بحب واحترم الناس كلها ولو حد عاوز فيديوهات مبقولش لا والبعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة".
كشف حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية بعد تسريبات فيديوهات له مع الفتاة واتهامه خلالها الإساءة لها قائلا:" الفتاة أرسلت فيديو إنجليزي وأنا معرفش إنجليزي وقالتلي عاوز أجي مصر".
وتابع: "الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك ولن يتم مقاضاة اي شخص والموضوع أبسط من كدة وة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع والناس خدت كل وهي مثل بناتي".
كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من خوض تجربة تولى منصب مدرب الحراس في الفترة المقبلة.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".
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