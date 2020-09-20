شكرا لقرائتكم عصام الحضري: محمد الشناوي استثنائي وبيفكرني بنفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية:" الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي وربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".

وقال الحضري :"لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل والأخير يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

هنأ الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه قائلا:"الدوري البطولة المفضلة للأهلي والأحمر خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أنه قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، على حقيقة تسريبات فيديوهات له مع فتاة واتهامه خلالها الإساءة لها قائلا:" الموضوع واخد أكبر من حجمه وكله عارف الحضري وأخلاقه".

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أضاف الحضري خلال تصريحات تلفزيونية:"بحب واحترم الناس كلها ولو حد عاوز فيديوهات مبقولش لا والبعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة".

كشف حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية بعد تسريبات فيديوهات له مع الفتاة واتهامه خلالها الإساءة لها قائلا:" الفتاة أرسلت فيديو إنجليزي وأنا معرفش إنجليزي وقالتلي عاوز أجي مصر".

وتابع: "الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك ولن يتم مقاضاة اي شخص والموضوع أبسط من كدة وة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع والناس خدت كل وهي مثل بناتي".

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من خوض تجربة تولى منصب مدرب الحراس في الفترة المقبلة.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".