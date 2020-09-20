شكرا لقرائتكم سامي قمصان: نسعى للتتويج ببطولة افريقيا للأندية الأبطال بعد حسم الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن التتويج ببطولة الدوري المصري جاء نتيجة قيم ومبادئ تم ترسيخها عبر الأجيال ما ساهم في حسم اللقب لصالحنا.

أضاف سام قمصان في تصريحات خاصة لقناة النادي الأهلي أن لقب الدوري بالطبع نهديه لمؤمن زكريا ولكل اللاعبين الذين نفتقدهم بسبب الإصابة لأنه وبكل صراحة أي فرد قدم عرق وجهد لصالح اعلاء اسم الكيان.

وشدد سامي قمصان على أن النادي الأهلي سيحتفل انشاء الله مع الجماهير بلقب دوري أبطال أفريقيا مشدداً على ان الجميع في الفريق عازم على الفوز باللقب والذي سيكون ختام ناجح لموسم طويل للفريق.

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وأبدى سامي قمصان سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز مشيراً الى ان الانتصار عندما يأتي بعد جهد كبير يكون له فرحة كبيرة.

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

ورفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.