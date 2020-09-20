شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: إلغاء أهداف الأهلى والمقاصة صحيحة ولمسة اليد من خارج المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، أن قرار إلغاء الأهداف في مباراة الأهلى ومصر المقاصة كانت صحيحا، ومحمود الحنفى تميز بشكل كبير.

وقال أحمد الشناوى خلال تصريحاته مع أحمد شوبير في برنامج ملعب أون تايم: أن هدف الأهلى الأول تم إلغاؤه بعد إعاقة أليو بادجى لمدافع المقاصة منعه من العودة، والفار طبق القانون بحذافيره في هذه اللقطة.

وأضاف أحمد الشناوى: أن الحكم المساعد تفوق على نفسه في إلغاء هدف فوافى بسبب التسلل، وهى لعبة دقيقة جدا واللاعب سابق بجزء من جسمه، فقرار الإلغاء كان صحيحا، وكذلك إلغاء هدف قفشة صحيح بعد تدخل السولية مع حارس المقاصة محمود حمدى".

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وعن طرد لاعب المقاصة، قال الشناوى: أن محمود الحنفى منح بادجى الفرصى لاستكمال الهجمة ولكن كان في موضع تسلل، ليعيده الفار للعبة السابق التي تؤكد أحقية طرد المدافع محمد دبش لمنع ديانج من انفراد محقق، وأكد أن لمسة يد لاعب المقاصة كانت من خارج منطقة الجزاء فلا يصح أن يطلب الفار من الحكم احتسابها إلا إذا كانت من داخل المنطقة فقط".

وسقط فريق الأهلى فى فخ التعادل السلبى مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى، كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.