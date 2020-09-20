شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلى صانع النجوم والفريق يحتاج بعض الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن شادى محمد مدافع الأهلى السابق والقائد التاريخي للنادى، إن الأهلى كان قد حسم بطولة الدورى لصالحه منذ الدور الأول، حيث كان الفارق كبير جدًا بينه وبين كل الفرق، وقد اتضح الفرق فنيًا وبدنيًا وعلى مستوى الأداء الجماعي، خاصة خلال الدور الأول من عمر مسابقة الدورى حتى أن كل المنافسين أكدوا حسم الأهلى للدورى.

وكشف شادي محمد خلال تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 بمناسبة تتويج الأهلى ببطولة الدورى للمرة الـ 42 في تاريخه، والتي قدمها هشام عبد التواب، وأعدتها هدى أبو بكر، عن كيفية أن يحافظ الأهلى على مستواه في ظل المنافسة مع بيراميدز والزمالك، قائلا: "فيه فرق صرفت أكتر من الأهلى كتير على صفقات اللاعبين بأرقام غير القيمة المناسبة للاعب، وهى أرقام خيالية، وفى النهاية الأهلى هو اللى حسم الدورى".

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وتابع: الأهلى دائمًا وأبدًا هو المرشح الأول للدورى، حيث إنها البطولة المحببة لفريق كبير العالم كله يرى جيدًا أنه نادٍ كبير.

وتابع كابتن الأهلى السابق: "الأهلى عنده بعض النواقص على المستوى الأفريقي يحتاج إلى أن يكون الفريق أقوى، ومحتاج بعض الصفقات، حتى يكون فنيًا أفضل.

وحول أداء فايلر قال: فايلر حسم الدورى بدرى للأهلى، بالتالى هو يستحق عشرة على عشرة، وأضاف أن بطولة الدورى بالنسبة للمدير الفني للأهلى على مدار السنوات هى الأبسط رغم صعوبتها، لكن المدير الفني للنادى يراها بطولة عادية جدًا.

وقال عما يتردد عن رحيل فايلر: "النادى الأهلى هو من يصنع النجوم وهذا ليس شعارات أو لوحة بتتحط على باب النادى، لكن اللى لعب للأهلى عارف اللى بقوله، كان فيه كتير لاعبية مغمورة محدش يعرف عنها حاجة وبقوا نجوم بسبب النادى الأهلى".