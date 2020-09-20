شكرا لقرائتكم خبر عن الـ" VAR" ويقظة المساعدين ينقذان حكم الأهلي والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X المقاصة الجولة الـ18 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة - التعادل بدون اهداف

الملعب – استاد القاهرة

الحكم الدولي – محمد الحنفي

المساعد الأول – احمد توفيق طلب

المساعد الثاني – هاني خيري

الحكم الرابع – محمد نهاد

الفيديو الـ" VAR" - طارق مجدي - إبراهيم محجوب





ظهور إيجابي الـ" VAR" رغم تجاهله لركلة جزاء للأهلي

كان على موعد الـ" VAR" بالتدخل المؤثر في اللقاء ليصدر فرمان بمخالفة على السوليه في الدقيقة 13 قبل ان يسدد مدافع المقاصة الكرة في مرماه الا ان المخالفة لا تحتاج تدخل الفار ثم عاد الفار وتدخل بشكل صحيح في الدقيقة 31 ليؤكد قرار المساعد الثاني بالإشارة الى تسلل على مهاجم المقاصة في لعبة صعبة بعدما دخلت الكرة المرمى طلب لا عبى الفريق الفيومي باحتسابه هدف بإلغاء وكان الكابينة على موعد في تدخل مثير في الدقيقة 58 في مخالفة واضحة جدا على مدافع المقاصة محمد دبش لمنع فرصة محققة وأيضا كانت لا تستحق تدخل الـ" VAR" لكن التحرك الخاطئ للحنفي وغياب زاوية الرؤية هما سبب تدخل الفار، لكن الكابينة لم تتدخل في لمسة واضحة على لاعب المقاصة داخل منطقة الجزاء كانت تستوجب ركلة جزاء للأهلي طبقا للقانون .





تقييم أداء الحكم - اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم هادئا كعادته خلال فعاليات اللقاء بمستوى بدنى متواضع للغاية معتمدا على خبرته في السيطرة على اللقاء لكن التحرك بشكل خاطئ وعدم توافر زاوية الرؤية المناسبة كان له إثر سلبي في تقديرات الحكم سواء فنيا او إداريا وكان يجد صعوبة في الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة خاصه في الهجمات القريبة من منطقة الجزاء.





مخالفة كهربا والحنفى شاهد ماشفش حاجة





مخالفة وليد سليمان مع ..ميدو جابر

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(الشخصية – السيطرة )

التحذيرات الشفوية على حساب القانون كانت شعار الحكم في السيطرة على مجريات اللقاء داخل المستطيل الأخضر معتمدا على هدوئه في التعامل مع اللاعبين.

تطبيق القانون (36 مخالفة – وتدخل مؤثر" VAR" )

محمد الحنفى كان على موعد على تدخل الفار في القرارات المصيرية خلال اللقاء لكنه تواجد في المخالفات الفنية وتدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين الا انه القرار الأهم فنيا فكان بفرمان من الـ" VAR"بركلة حرة مباشرة وبطاقة حمراء في وجه مدافع المقاصة محمد دبش لمنع فرصه محققة طبقا للقانون وان كانت لا تحتاج لتدخل الفار ولكن اهمال الحنفى وتحركه الخاطئ أدى الى عدم توافر زاوية رؤية مناسبة وبالتالي غاب عنه عنه القرار الصحيح مما أدى الى عدم احتساب الحنفى لأكثر مخالفة وظل الحنفى على هذا الحال طوال اللقاء الحنفى يمتلك مستوى فنى وبدنى مما ظهر علة خلال فعاليات اللقاء .

تدخل عنيف من اجاى بدون كارت

انذار على معلول العقوبات الانضباطية (طرد – إنذارين – وتغاضى عن 3 أخرى)

الدولي محمد الحنفى ظهر كعادته في التعامل مع البطاقات أشهر البطاقة الصفراء في مناسبتين للاعب الأهلي معلول والثانية من نصيب عمر مرعى مهاجم المقاصة كما اشهر البطاقة الحمراء لمدافع الفريق الفيومي محمد دبش لمنع فرصه محققة طبقا للقانون ، في الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لثنائي الأهلي إجاي وليد سليمان للعب بتهور كما لم يتدخل فنيا او إداريا في مخالفة ثنائي المقاصة مع كهربا في الدقيقة 67 في نص ملعب الفريق الفيومي.

المساعدين

ظهرالثنائي بيقظة وتمركز جيد وتعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة وأشاروا على 8 حالات تسلل أبرزها في الدقيقة 31 عندما أشار المساعد الثاني على تسلل لاعب المقاصة في لعبه صعبة والفار يؤكد صحه القرار كما تعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 36خطأ – 8ركلات ركنية - 3 حالات تسلل – إنذارين - طرد.

الدرجات: الحكم 7.8 المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0 - الـ" VAR " الفيديو- 8.0

فيديو مخالفة السولية