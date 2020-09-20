شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها تعادل الأهلي والمقاصة في مباراة الاحتفال بالدورى بعد حسم اللقب أمس اثر خسارة الزمالك امام اسوان في الجولة الـ 29 بالدورى.

اجتماعات الزمالك مستمرة لحسم هوية المدرب الجديد لخلافة كارتيرون

يعقد مسئولو نادى الزمالك، اجتماعات مستمرة من أجل حسم هوية المدرب الجديد للفريق الأبيض، حيث يأتى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق على رأس المرشحين، حال التوصل لاتفاقا معه، لتولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودى، حيث يعد المقابل المالى بمثابة الفيصل فى استقدام الزمالك لفيريرا الذى تؤكد بعض المصادر المطلعة بالنادى إلى وجود مبالغة فى متطلباته المالية.

جماهير الأهلى ترفض تهنئة شريف إكرامى على الدورى الـ 42

رفض عدد كبير من جماهير النادى الأهلى، تهنئة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول السابق، بعد تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه، والتى حصدها مؤخراً بعد تعثر غريمه التقليدى نادى الزمالك، الذى خسر بالأمس أمام أسوان بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 28 بمسابقة الدورى العام، وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على تويتر: "الدوري الـ42 والـ8 في مشوارى، مبروك لجمهور الأهلى الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر".

فرجانى ساسى يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة طنطا

شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم في ملعب النادي استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث كان يعاني اللاعب من كدمة في الظهر ويؤدي برنامج تاهيلي منذ مباراة طلائع الجيش في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وقام ساسي بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدي بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفني والطبي للفريق.

محمد جابر لاعب أسوان: "وقفت على الكورة ردا على إهانات لاعبي الزمالك"

قال محمد جابر لاعب نادي أسوان، إن لاعبي فريق أسوان رجال، وأن واقعة وقوفه على الكرة كانت غير مقصود بها أي إهانة لنادي الزمالك ولاعبيه، وأنه تعرض للإهانة والسباب من إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمود علاء لاعبي نادي الزمالك خلال اللقاء، وذلك بعد إحرازه الهدف، وما حدث غير أخلاقي لأنهم أصغر منى سنا، ووقفت على الكرة ردا على الإهانات.

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جروس يبتعد عن حسابات الزمالك فى ساعات حسم المدرب الجديد

ابتعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، عن حسابات العودة إلى قيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد اعتذاره عن قبول المهمة بعد عرضه من قبل وكيله على إدارة الزمالك، حيث جاء عرض وكيله بأن تقوم إدارة النادى الأبيض بسداد المستحقات المتأخرة له على أن يقوم بإقناعه بقبول المهمة فى الفترة القادمة.

مؤقتة الطائرة تحدد 21 أكتوبر لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

مشادة قوية بين لاعبي الزمالك ومدافع أسوان بسبب الوقوف على الكرة.. فيديو

نشبت مشادة بين عدد من لاعبي الزمالك ومحمد جابر لاعب أسوان خلال مباراة الفريقين بالأمس، بعد وقوف الأخير على الكرة، فى محاولة لاستفزاز لاعبي الفريق الأبيض. وفى نهاية الأمر طلبت دكة الزمالك تدخل الحكم لإنذار اللاعب بسبب هذه الواقعة التى يعتبرونها استفزازا لمشاعرهم.

الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام المقاصة في مباراة التتويج

تعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.

الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بكأس السوبر الثانية على حساب المقاولون

احتفل نادى الزمالك بمرور 18 عاما على التتويج بلقب كأس السوبر المصرى التى أقيمت 18 سبتمبر عام 2002، للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء، ونشرت حسابات النادى على فيسبوك وإنستجرام صورة للحظة التتويج بالبطولة صحبتها بتعليق: "يوافق اليوم ذكرى فوز الزمالك عام 2002 ببطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالى".