شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سوبر السلة و معسكر خارجي للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة السلة عدد من القرارات الهامة بعد موافقة أعضاء المجلس جاء أبرزها تأجيل مباراة السوبر المصري بين الاتحاد بصفته "بطل الدوري" والأهلي بصفته "وصيف الكأس" إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقًا كما تقرر تحديد يوم 8 أكتوبر موعًدا لانطلاق الدوري الممتاز (أ) رجال موسم 2020-2021، وتحديد يوم 11 أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري الممتاز (أ) سيدات موسم 2020-2021.

وتقرر التأكيد على قرار مجلس الإدارة السابق بإلغاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب عدا دوري الممتاز (أ) رجال وسيدات. مع التأكيد على إقامة كافة المسابقات على مستوى الرجال والسيدات بنفس نظام المسابقات في الموسم الماضي بدون أي تغيير و اقامة بطولة المهارات ضمن مسابقات مراحل المينى باسكت من 8 الى 13 سنة و الموافقة على إقامة معسكر خارجي للمنتخب الأول رجال في الفترة من 14 لـ 23 نوفمبر، وبحث إمكانية إقامة معسكر خارجي لمنتخبي تحت 18 سنة ناشئين وناشئات.

وتقديم الضمانات الكافية للاتحاد الافريقي لكرة السلة على استعداد وجاهزية مصر على تنظيم الدور الأول من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المزمع في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر، ونفس الامر بالنسبة لبطولتي إفريقيا تحت 18 سنة ناشئين وناشئات المقرر اقامتها بالقاهرة في ديسمبر 2020. وقرر الاتحاد ايضا طلب استضافة البطولة العربية للناشئين والآنسات تحت 16 سنه بمصر مع الموافقة من حيث المبدأ على العرض المقدم من احدى الشركات لعمل الاحصائيات والبث الرقمي لمباريات الممتاز رجال وسيدات مع بدء عمل اللجنة المختصة بحقوق التسويق والبث التلفزيوني والتواصل مع الاندية لبدا مفاوضات اذاعة مباريات الموسم المقبل.