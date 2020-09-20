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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 19/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال عبد الله السعيد قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، معتليًا جدول هدافين الدورى برصيد 16 هدف، ويأتى محمد شريف لاعب إنبى فى المركز الثانى برصيد 11 هدف، بعد أن أقيم اليوم، السبت، الموافق 19/ 9/ 2020 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى حسم لقبها النادى الأهلى قبل نهاية الموسم بـ 7 جولات وذلك عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثانى من أسوان فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، حيث التقى فريقى طنطا ونادى مصر فى منافسة للهروب من قاع الجدول، كما التقى المارد الأحمر مع مصر المقاصة.
جدول هدافين الدورى
تعادل فريقا طنطا ونادى مصر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الثامنة والعشرون للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 18 نقطة في مؤخرة جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 20 نقطة في المركز قبل الأخير ويقترب الفريقان سويا للهبوط للقسم الثانى بعد تعادلهما سويا .
جاءت أحداث المباراة قوية من جانب الفريقين وأن غلب عليها الخوف من الهزيمة بالرغم من اللاعبين كانوا يدركون أن التعادل مثل الخسارة وحاول لاعبو طنطا استغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من رضا عبد العال المدير الفني الجديد للفريق الذى تم التعاقد معه خلفا لأيمن المزين ، إلا أنهم اصطدموا برغبة أبناء مصر وجهازهم الفني الجديد بقيادة طارق عبد الله الذى نجح في فرض أسلوبه على المباراة وخاصة الشوط الثانى الذى كان الضيوف قريبين من خطف الثلاث نقاط وخاصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما ارتطمت كرة مهاجم نادى مصر في عارضة الفريق الطنطاوى.
الأهلى يتعادل سلبيًا مع المقاصة فى أول مباراة بعد حسم اللقب
تعادل فريق الأهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.. وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.
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