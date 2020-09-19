محمد هاني: الأهلي فاز بالدوري عن جدارة.. وهدفنا تحقيق «حلم» الجماهير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب الدوري جاء عن جدارة واستحقاق هذا الموسم، بعد تصدر القمة من البداية وحتى الآن، مشيدًا بروح البطولة التي تحلى بها الجهاز الفني واللاعبون والمجهود الكبير الذي بذله الجميع، في مواجهة الصعوبات الكثيرة التي واجهت الفريق، في ظل كثرة الإصابات والغيابات خلال أطول موسم عرفته الكرة المصرية، بسبب جائحة كورونا وتوقف المباريات لخمسة أشهر كاملة.
وقال هاني إن شخصية الأهلي دائمًا ما تكون حاضرة في الأوقات الصعبة، ومن حق الجماهير أن تحتفل بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد حسم اللقب مبكرًا والاحتفاظ بدرع الدوري للعام الخامس على التوالي.
وأشار هاني إلى أن نجاح الأهلي في حسم لقب الدوري مبكرًا وتحقيق البطولة المفضلة لجماهيره يمنحه فرصة كبيرة للتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والاستعداد بقوة لمباراتي الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي في أكتوبر المقبل، لتحقيق الحلم الأكبر للملايين من عشاق الفانلة الحمراء.
واختتم محمد هاني تصريحاته بإهداء درع الدوري لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يسعى دائمًا لإسعادهم من خلال الفوز المستمر والتتويج بكل البطولات، وتركيزنا الآن تحول إلى دوري أبطال إفريقيا، وقد تعاهد جميع اللاعبين على تحقيق اللقب هذا الموسم وإهدائه للجماهير الوفية.
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