شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: لم نستغل الفرص أمام المقاصة.. ولن أرد على شائعات رحيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق بدأ مباراة اليوم، أمام فريق مصر المقاصة بشكل جيد، وأتيحت له أكثر من فرصة، ولكن لم يحسن استغلالها وتم إلغاء هدف للفريق، ولكن في النهاية المباراة خرجت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
وأشار المدير الفني إلى أن هناك منافسة قوية في بطولة الدوري الممتاز، والفريق يواجه ضغوطًا كبيرة، وهناك مستويات متقاربة بين الفرق.
وفيما يتعلق بتقييمه الموسم بشكل عام، أكد فايلر أن النصف الأول من الدوري نجح الفريق في جمع أكبر قدر من النقاط عكس الدور الثاني، وهو راضٍ عن أداء اللاعبين وما قدمه الفريق.
وشدد فايلر على أن هناك أربعة أسابيع متبقية على مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي فترة كافية للوصول إلى أعلى مستوى من الناحية الفنية والبدنية.
ورفض رينيه فايلر الحديث عن شائعات رحيله عن الأهلي، واكتفى بالتأكيد أن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد، وأنه لن يرد على مثل هذا الكلام.
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