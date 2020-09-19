عبدالملك: «نور الدين» جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري.. وبيان ‏الأحمر «كوميكس»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عيد عبدالملك، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الحكم إبراهيم نور الدين، جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندري.
وأضاف في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كان صحيحة مائة في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف أحمد فتحي».
وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلاً: «دة بجد ولا كوميكس،، ويا ترى البيان دة رقم كام».
وأنهى تصريحاته: «مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد».
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