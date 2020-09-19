شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لن أدعم أي نادٍ في مصر غير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه لن يدعم أي نادٍ آخر غير الأهلي الذي يحبه ويشجعه.
وكتب آل الشيخ، في حسابه على «فيس بوك»، مساء السبت: «الأهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي، أقولها صريحة لن أدعم أي نادٍ آخر غير النادي الذي أحبه وأشجعه».
وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص لاعبو المقاصة على تنظيم ممر شرفي لنجوم النادى الأهلى قبل مباراة الفريقين، وذلك بعد حصول الأهلى على اللقب للمرة الـ 42، كما قاموا بإهداء لاعبي الأهلي باقات من الورود، لتهنئتهم بالتتويج بالدرع.
شهدت المباراة تسجيل عمرو السولية هدفًا للنادي الأهلي في الدقيقة 12، قبل أن يقوم محمد الحنفي حكم المباراة بإلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد واحتساب خطأ على بادجي.
كما سجل باولن فوافي هدفا للمقاصة ألغاه الحنفي أيضا بداعي التسلل، كما لعب المقاصة منقوصا بعد طرد محمد دبش في الدقيقة 60، وانكمش بعدها الفريق الفيومي واستبسل في الدفاع عن مرماه حتى نهاية اللقاء بالتعادل 0-0.
بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 73 بالمركز الأول، فيما رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الخامس.
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