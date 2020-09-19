شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك: «تغريداتي لتذكير البعض ببطولات الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسّر أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تغريداته التي ينشرها عبر ‏حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب تتويج الأهلي ‏بلقب الدوري.‏ وقال عبدالملك، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: «تغريداتي كانت لتذكير البعض بألقاب وبطولات ‏الزمالك هذا الموسم، والبعض يتناسى ما حققه الفريق الأبيض في فبراير ‏ثم الفوز في القمة».‏ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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