شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 10 إصابات جديدة بكورونا.. الهلال السعودي يطلب تأجيل مبارياته بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي النادي.

وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طالب مجلس إدارة نادي الهلال، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم السبت، تأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره شهر خودرو الإيراني مساء غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعدما أوضحت الفحوصات الأخيرة التي أجرتها بعثة الهلال اليوم السبت إصابة عشرة أفراد من البعثة بفيروس كورونا».

وأضاف النادي السعودي أنه من بين المصابين «الثلالي على آل بليهي، متعب المفرج، وبافيتيمي جوميز، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كريستيان، ماثيو، باولو، أحمد موسى، در الخطيب، أوسكا وفيكتور، ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بكورونا خمسة عشر لاعبًا».

وأفادت صحيفة «الرياضية» المحلية في وقت سابق، بأن الفحوص التي أجرتها بعثة فريق الهلال، بعد وصولها إلى الدوحة، أثبتت إصابة 6 من عناصر البعثة بفيروس كورونا، خمسة لاعبين، وهم: سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري، إداري الفريق.