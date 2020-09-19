شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرلو» يقود يوفنتوس لمواصلة الهيمنة على «الكاليتشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع يوفنتوس إلى استكمال عقد من الهيمنة التامة على لقب الدورى الإيطالى، فيما تسعى عدة فرق لكسر احتكار السيدة العجوز لقب البطولة من خلال الموسم الجديد الذى انطلقت فعالياته السبت.

وكالمعتاد، يدخل يوفنتوس الموسم الجديد وهو المرشح الأقوى للفوز باللقب، بعدما ناله فى المواسم التسعة الماضية على التوالى.

ولكن عددا من الفرق المنافسة تسعى للإطاحة بيوفنتوس من عرشه المحلى هذا الموسم، الذى ينطلق وسط إجراءات مشددة للحد من تفشى الإصابات بفيروس كورونا.

كانت أزمة «كورونا» أفسدت انتظام الموسم الماضى، إذ توقف فى مارس الماضى قبل استئنافه بعدها بشهور.

وفى ظل استمرار أزمة كورونا، يتواصل غياب المشجعين عن المدرجات، كما سيخضع اللاعبون لاختبارات طبية متكررة مع الحجر الصحى الإلزامى لمدة أسبوعين إذا جاءت إيجابية.

وذكر جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، الثلاثاء الماضى: «أصبح إجراء مسحة كل 4 أيام غير مستدام.. نطلب اتخاذ تدابير أكثر استدامة على الفور».

لكن اللجنة العلمية الحكومية أكدت فى نفس اليوم القرارات المتخذة عندما استُؤنفت فعاليات الدورى الموسم الماضى فى يونيو، بعد انقطاع دام 3 أشهر ونصف الشهر.

وقال جرافينا: «إذا كانت لهذه الخطة نتائج إيجابية، ومع الشعور بالمسؤولية التى أظهرتها كرة القدم بالفعل، فإن إعادة فتح الملاعب يمكن أن تكون نتيجة طبيعية».

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد بعد الموعد المعتاد لبداية الدورى الإيطالى، علمًا بأن اللاعبين حصلوا على فترات عطلة أقل أيضا من المعتاد عقب انتهاء موسم 2019- 2020، مطلع أغسطس الماضى.

كان الموسم أطول أيضا بالنسبة لكل من إنتر ميلان وأتالانتا، وكذلك بالنسبة لفريق سبيزا الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم.

ولهذا تمت الموافقة على أن تبدأ فرق إنتر وأتالانتا وسبيزا موسمها فى وقت أكثر تأخيرا، وذلك فى 30 سبتمبر الجارى، أمام فرق بينيفينتو ولاتسيو وأودينيزى على الترتيب.

وخسر إنتر أمام إشبيلية الإسبانى 2-3 فى نهائى الدورى الأوروبى فى 21 أغسطس الماضى بعد يوم واحد فقط من فوز سبيزا ببطاقة الصعود لدورى الدرجة الأولى عبر دور فاصل.

وفى الوقت نفسه، ظل أتالانتا منشغلا حتى 12 أغسطس الماضى بمشاركته الأولى فى دورى أبطال أوروبا. وكان يوفنتوس أنهى مسيرته فى دورى الأبطال قبلها بـ5 أيام فقط.

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة نسبيًا أمام ضيفه سامبدوريا، الأحد، لكنه سيصطدم بعدها بمواجهة روما ونابولى.

وأقال يوفنتوس مدربه السابق ماوريسيو سارى، وعين بدلا منه نجمه السابق أندريا بيرلو.

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وكان بيرلو فاز مع يوفنتوس بالدورى 4 مرات سابقة عندما كان صانعًا لألعاب الفريق.

وحصل بيرلو على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبى (يويفا)، الإثنين الماضى، بعد يوم واحد فقط من قيادة الفريق للفوز الكبير 5-0 على نوفارا وديًا.

وقال بيرلو «41 عاما» لشبكة سكاى التليفزيونية: «أنا راضٍ. كانت حصة تدريب جيدة جدا.. حاولنا إيجاد حلول مختلفة. نواجه موسما طويلا ولدينا فرصة للعمل معا جميعا».

وأضاف: «أنا مدرب يوفنتوس. من يأتى هنا إلى الفريق يجب أن يفوز. فعلت ذلك كلاعب، ويجب أن أفعل الشىء نفسه على مقاعد البدلاء».

ومازال البرتغالى كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأبرز فى صفوف يوفنتوس، كما ينتظر بيرلو مهاجما جديدا بعدما تعاقد النادى مع لاعبى خط الوسط السويدى الواعد ديان كولوسيفسكى من بارما الإيطالى، والبرازيلى آرثر ميلو من برشلونة.

ويبدو إنتر مرشحا ليكون المنافس الأول ليوفنتوس فى الموسم الجديد، بعدما حل ثانيا فى الموسم الماضى تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتى الذى سبق له تدريب بيرلو فى صفوف يوفنتوس 3 مواسم حتى 2014.

ويشارك إنتر مع يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو فى دورى أبطال أوروبا بالموسم الجديد، فيما يشارك روما ونابولى بمسابقة الدورى الأوروبى، كما يأمل ميلان فى المشاركة بالدورى الأوروبى عبر الأدوار التأهيلية.

وتغلب كونتى على بعض المشاكل مع إدارة نادى إنتر ليخوض موسمه الثانى مع الفريق.

وتعاقدت إدارة إنتر مع اللاعب المغربى السريع أشرف حكيمى، واللاعب المخضرم ألكسندر كولاروف، كما يتطلع النادى لاستقطاب التشيلى أرتورو فيدال.

وعاد كروتونى لدورى الدرجة الأولى بعد موسمين فى الدرجة الثانية، فيما خاض بينيفينتو موسمه الأول بدورى الدرجة الأولى فى موسم 2017- 2018.