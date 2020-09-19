شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد المفاوضات مع كالديرون وباتشيكو .. وفيريرا اختيار أول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الثنائي البرتغالي باتشيكو، والأرجنتيني كالديرون، للصورة من جديدة لتولي المهمة الفنية لنادي الزمالك، بعدما تم ضمهما من جديد لملف المدربين المرشحين ووضعهما على طاولة اللجنة الفنية بجوار فيريرا المرشح الأول والأقرب لقيادة الفريق.
ودخل باتشيكو وكالديرون، من جديد في الترشيحات بعد اعتذار كريستيان جروس لظروف صحية مما دفع اللجنة للمفاضلة بين أي منهما وبين فيريرا الذي بات أقوى المرشحين الثلاثة لقيادة الأبيض.
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