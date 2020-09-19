شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اعتذار جروس عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك السابق، أن ازمة صحية وحاجة جروس لعملية جراحية هي سبب اعتذاره عن عدم التعاقد مع نادي الزمالك لقيادة الفريق الكروي الاول خلفا لباتريس كارتيرون.
وأكد وكيل جروس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الطبيب السويسري المعالج لجروس أكد حاجته لإجراء عملية جراحية والراحة أسبوعين بعدها الأمر الذي حال دون تعاقده مع الزمالك رغم أنه كان على وشك الحضور للقاهرة وقيادة الأبيض.
وقال حبشي: «جروس حاول إقناع طبيبه المعالج بتأجيل العملية الجراحية لكن الدكتور رفض واعتبر أن أي تأخير في التدخل الجراحي قد يؤثر سلبا على صحته الأمر الذي اضطره للاعتذار عن عدم قبول عرض الأبيض».
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