شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية أيمن الكاشف من أجايي وجيرالدو تثير غصب جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - آثار المعلق الرياضي أيمن الكاشف، معلق مباراة الأهلي والمقاصة موجة غضب عارمة بين جماهير الأحمر بعد سخريته من النيجيري جونيور أجايي، والأنجولي جيرالدو خلال تعليقه على المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة.

وسخر الكاشف من أجايي بعدما أهدر هجمة بالأهلي بعدما سدد كرة قوية جدا علت مرمى المقاصة بأمتار كبيرة فعلق عليها الكاشف قائلا: «أجايي بيصطاد عصافير»، الأمر الذي اعتبرته جماهير الأحمر سخرية غير مقبولة من معلق المباراة، مما اضطر الكاشف للعودة في الشوط الثاني للتأكيد على أنه كان يمازح أجايي.

كما تصدر الكاشف، قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب هجوم جماهير الأهلي بعدما سخر أيضا من لاعب الأهلي، جيرالدو، عندما سقط اللاعب الأنجولي أثناء استلامه للكرة، فعلق الكاشق قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وأضاف: «فايلر بيدرب لاعبي الأهلي على الصعب فبيلعب بجيرالدو عشان يبقوا 10 ضد 11».