شكرا لقرائتكم خبر عن سبب جلوس سيد عبدالحفيظ فى المدرجات لمتابعة مباراة الأهلي والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام نظيره مصر المقاصة، من مدرجات استاد القاهرة، تنفيذا لقرار حرمانه من التواجد على مقاعد البدلاء بسبب حصوله على إنذار جديد في لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري وهو ما ينص على إيقافه ومنعه من التواجد على مقاعد البدلاء.

كما غاب أيضا المدرب العام ديفيد سيزا لعدم تعافيه بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحسم الأهلى لقب الدورى للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات بعدما انفرد بصدارة الدوري.