شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج متميزة لسباحة المصري في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق السباحة بالنادي المصري في تحقيق نتائج متميزة للغاية ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة وكذلك بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والتي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة.
حققت اللاعبة أيسل أحمد منصور المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، فيما نالت اللاعبة ملك محمد طليب لقب أفضل سباحة على مستوى الجمهورية في مرحلة «11 عام بنات» بعدما حققت ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية.
كما استطاع فريق التتابع بالنادي المصري والمكون من (ملك محمد طليب، نور طارق أبوالعلا، معاذ عمر سالم، أحمد رامي خليل) المركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق 4*50 متر سباحة بالزعانف، كما حصل النادي المصري كذلك على المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الجمهورية تحت 11 عام.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للعبة السباحة بالنادي المصري يتكون من الدكتور أحمد علاء مديرًا فنيًا، ومعه كل من محمود عبدالسلام، الكابتن محمود الطيب، أحمد صابر، الكابتن محمد زرمبة، فيما يتولى أحمد متولى مهام المدير الإداري تحت الإشراف العام لحسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، والمشرف على النشاط الرياضي.
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