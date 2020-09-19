مبابي يعود لباريس سان جيرمان بعد تخطيه كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

انضم النجم الدولي الفرنسي كيليان ​مبابي​ لاعب ​باريس سان جيرمان​ لقائمة ناديه التي تستعد لمواجهة نيس ضمن مباريات الليغ 1 بعد شفائه من إصابته بفيروس كورونا المُستجد.



ولم يتواجد نيمار دا سيلفا جناح النادي الباريسي في قائمة بطل ​الدوري الفرنسي​ بعد إيقافه من قبل لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراة كلاسيكو فرنسا ضد أولمبيك مارسيليا.

قائمة باريس سان جيرمان ضد نيس

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حراسة المرمى: نافاس، ريكو، بولكا.

خط الدفاع: باركر، فلورينزي، داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي.

خط الوسط: كابو، فيراتي، هيريرا، دراكسلر، رويز، فاديغا، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إيكاردي، كاليمويندو، دي ماريا، كيليان مبابي.