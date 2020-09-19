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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي يعود لباريس سان جيرمان بعد تخطيه كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
انضم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لقائمة ناديه التي تستعد لمواجهة نيس ضمن مباريات الليغ 1 بعد شفائه من إصابته بفيروس كورونا المُستجد.
ولم يتواجد نيمار دا سيلفا جناح النادي الباريسي في قائمة بطل الدوري الفرنسي بعد إيقافه من قبل لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراة كلاسيكو فرنسا ضد أولمبيك مارسيليا.
قائمة باريس سان جيرمان ضد نيس
حراسة المرمى: نافاس، ريكو، بولكا.
خط الدفاع: باركر، فلورينزي، داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي.
خط الوسط: كابو، فيراتي، هيريرا، دراكسلر، رويز، فاديغا، إدريسا جاي.
خط الهجوم: إيكاردي، كاليمويندو، دي ماريا، كيليان مبابي.
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