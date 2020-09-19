شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس خوان غامبر: برشلونة يتخطى التشي بهدف يتيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 تخطى فريق ​برشلونة​ الإسباني بقيادة المدرب رونالد كومان نظيره إلتشي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بكأس ​خوان غامبر​ الودي.

وسجل أنطوان غريزمان هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الثانية بعدما أسكن عرضية جوردي ألبا المتقنة في الشباك. Advertisements لاعبو البرشا اضاعوا العديد من الفرص في اللقاء واكتفوا بهدف وحيد. وشهدت المباراة مشاركة ميراليم بيانيتش الذي شارك كبديل لسيرجيو بوسكيتس في الشوط الثاني. ويعد هذا الفوز الثالث لبرشلونة خلال فترة الإعداد بعد الانتصار على جيمناستيك وجيرونا بالنتيجة نفسها (3-1).

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