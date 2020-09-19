هودجسون: كنا جيدين على مختلف الصعد في المباراة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

عبر المدير الفني لنادي ​كريستال بالاس​ عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نادي ​مانشستر يونايتد​ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.



وقال هودجسون في تصريحات صحفية:"اعتقد أننا كنا جيدين على الصعيدين الدفاعي والهجومي لقد تأكدنا من قدرات لاعبي مانشستر يونايتد وجعلناهم يلعبون أمامنا ولم يتمكنوا من الاستفادة من تلك المساحات التي يتمتعون بمهارة كافية للعثور عليها".

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وتابع: "عندما كانت لدينا الكرة ظننت أننا نبدو خطرين للغاية ومهددين لذلك لا أعتقد أنها كانت مفاجأة كبيرة أننا سجلنا ثلاثة أهداف".

وواصل: "عندما تأتي إلى هنا ، عليك أن تظهر أنك ستلعب من أجل الهجوم وليس فقط للدفاع والسماح لهم بالقيام بما يريدون على الكرة، بدأنا المباراة بالطريقة الصحيحة وانتهينا بالطريقة الصحيحة".

وأتم: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد في المواجهة المقبلة، لأن إيفرتون في حالة جيدة للغاية ثم سنذهب لمواجهة تشيلسي ، لذا فإن المباراتين التاليتين سيكونان بنفس القدر من الصعوبة بالنسبة لنا للحصول على أي شيء".