شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيورنتينا: كييزا يساوي اكثر من 70 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 اكد دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي ​فيورنتينا​ ان نجم الفريق فيديريكو ​كييزا​ لن يتكر الفريق باقل من 70 مليون يورو.

ويرتبط كييزا بعقد مع ناديه حتى حزيران 2022 ولم يتلق فيورنتينا العروض الكبيرة المتوقعة من يوفنتوس وإنتر ميلان حتى الآن. Advertisements وقال برادي: "كييزا يستحق شيئًا أكثر من ذلك 70 مليون يورو لا شيء بالنسبة لموهبة الدولي الايطالي". وتابع: "أعتقد أننا يجب الأ نتسرع في عملية التنازل عن خدماته". يذكر أن كييزا كان نجم الصراع بين يوفنتوس وإنتر على ضمه الموسم الماضي الا ان الفيولا طالب وقتها ب 100 مليون يورو قبل ان تنخفض المطالب بعد عام وبسبب كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا: كييزا يساوي اكثر من 70 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.