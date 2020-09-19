شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام: أى نادى فى مصر حتى لو الزمالك كان سيقوم بعمل ممر شرفي للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد عبد السلام, رئيس نادى مصر المقاصة نادى فى مصر كان سيلعب امام الاهلى حتى لو الزمالك كان سيقوم بعمل ممر شرفي وهو شئ بسيط ولكن اثاره كبيرة جدا

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، محمود الخطيب هاتفنى قبل المباراة واعتذر عن الحضور لشعوره بالتعب ، مضيفا كان فيها تورتة حمرا ومكتوب عليها مبروك الدورى وقطعناه بين الشوطين وزير الرياضة اهدانى درع للمقاصة

وواصل عبد السلام حديثه قائلا مصر المقاصة كان سيقوم بعمل ممر شرفى لاى فريق فى الدورى حتى لو كان الزمالك بطلا للدورى

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وهنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بدرع بطولة الدوري المصري للمرة ال42 في تاريخه، وحرص اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على الاحتفال واعداد تورتة للنادي الأهلي بعد حصول الأخير على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.