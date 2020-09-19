شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يشارك في مران الزمالك ويعلن جاهزيته لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، مران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم فى ملعب النادى استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث كان يعانى ساسى من كدمة فى الظهر ويؤدى برنامج تاهيلى منذ مباراة طلائع الجيش فى الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسى بالجرى حول الملعب قبل أن يؤدى بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفنى والطبى للفريق.

من ناحية اخرى ينتظر مسئولو نادى الزمالك الرد النهائى من البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك والسد القطرى بشان توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للتعاون السعودى عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى.

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واتفق مسئولو الزمالك على كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد، ويتبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية وارسال توقيعه على العقد عبر البريد الالكترونى خلال الساعات المقبلة على أن يكون الإعلان مساء اليوم فى حالة ارسال التوقيع رسميا من فيريرا.

فيما استقر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الدفع بالتشكيل الأساسى ولاعبى الخبرة فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 فى الدورى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن طارق يحيى سيدفع باللاعبين الأساسيين فى مباراة طنطا وفى مقدمتهم حازم امام فى الجبهة اليمنى ومحمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد اوناجم عقب انتهاء إيقافه حيث غاب المغربى اوناجم عن مباراة اسوان الماضية بسبب حصوله على 3 إنذارات، ويوسف أوباما الذى استبعده طارق يحيى من مباراة اسوان بسبب عدم اكتمال شفاءه.