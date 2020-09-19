شكرا لقرائتكم بادجي يتحدث عن البطولة الأولى مع الأهلي والدور المطلوب لإسعاد الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري ‏الممتاز للمرة الأولى مع الأهلي، والوجود مع الفريق والمشاركة في منظومة النجاح مع النادي الأكبر في قارة إفريقيا من ‏خلال بطولاته وألقابه، وأكد بادجي أن الأهلي حقق الفوز ببطولة الدوري، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات ‏جديدة تواجه الفريق، وأهمها على الإطلاق مواجهتا الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأشار المهاجم السنغالي إلى أنه وصل إلى مرحلة جيدة من الانسجام مع الفريق، وأنه يثق في ‏قدراته، وأن القادم سيكون أفضل بالنسبة له، خاصة أنه يعلم الدور المطلوب منه لتحقيق طموحات ‏الجماهير.‏

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ووجه أليو بادجي رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال المرحلة ‏المقبلة من أجل الفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق، وأن بطولة إفريقيا تعد التحدي الأقوى في الفترة القادمة، وأن ‏الفريق سيقاتل من أجل الفوز باللقب الإفريقي.‏

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.