شكرا لقرائتكم ياسر ابراهيم: شكرا لكل من وقف بجانبي خلال اصابتي بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز والتي تم حسمها بالأمس بعد مباراة نادي أسوان ضد الزمالك.

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

أضاف ياسر إبراهيم في تصريحات خاصة لقناة الأهلي أنه يتقدم بالشكر لأهله وأصدقائه وزملائه بالفريق بعد الدعم الكبير الذي شعر به خلال اصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح المدافع الدولي ان اللاعبين لن يتهاونوا في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز، مشيراً الى أنه وكل زملائه يهدون اللقب الى مؤمن زكريا متمنياً له الشفاء العاجل وباقي اللاعبين في الفريق.

وقال ياسر إبراهيم: أغلقنا ملف الدوري ومن الآن نبدأ الاستعداد لبطولة افريقيا التي نسعى لتحقيقها حتى نحقق طموحات الجماهير.

ورفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.