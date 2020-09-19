شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: الأهلى يستخدم البيانات للضغط على الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فسّر أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، تغريداته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر، عقب تتويج الأهلي بلقب الدوري.
وقال عبدالملك في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"تغريداتي كانت لتذكير البعض بألقاب وبطولات الزمالك هذا الموسم، والبعض يتناسى ما حققه الفريق الأبيض في فبراير ثم الفوز في القمة".
تابع عبد الملك:" أعبر عن وجهة نظرى بأدب واحترام وأقول ما يحدث وهناك أشخاص يحاربون المستشار مرتضى ونادى الزمالك من أجل إسقاطه".
وواصل :" مجلس الإدارة قريب من الجمهور ويعلم طلباته وأول مرة أري ذلك منذ فترة طويلة والأهلى يستخدم البيانات للضغط على الحكام"
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