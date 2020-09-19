شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: الأهلى يستخدم البيانات للضغط على الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسّر أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، تغريداته التي نشرها عبر ‏حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر، عقب تتويج الأهلي ‏بلقب الدوري.‏

وقال عبدالملك في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"تغريداتي كانت لتذكير البعض بألقاب وبطولات ‏الزمالك هذا الموسم، والبعض يتناسى ما حققه الفريق الأبيض في فبراير ‏ثم الفوز في القمة".‏

تابع عبد الملك:" أعبر عن وجهة نظرى بأدب واحترام وأقول ما يحدث وهناك أشخاص يحاربون المستشار مرتضى ونادى الزمالك من أجل إسقاطه".

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وواصل :" مجلس الإدارة قريب من الجمهور ويعلم طلباته وأول مرة أري ذلك منذ فترة طويلة والأهلى يستخدم البيانات للضغط على الحكام"