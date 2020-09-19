شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي..ورمضان صبحي "حُر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.
وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".
وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".
وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"
قال، نجم الزمالك السابق، أنه إندهش من قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي مضيفا :" ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم أراها حتى في الأفلام العربية".
وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً:" في مباراة الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم إزاي)؟".
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