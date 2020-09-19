شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي..ورمضان صبحي "حُر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ‏السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ ‏في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.‏

وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته ‏الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".‏

وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في ‏اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".‏

وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر ‏يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"‏

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قال، نجم الزمالك السابق، أنه إندهش من قرارات ‏الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش ‏وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي مضيفا :" ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم ‏أراها حتى في الأفلام العربية".‏

وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً:" في مباراة ‏الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب ‏اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم ‏إزاي)؟".‏

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