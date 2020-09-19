نتيجة مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة فى الدورى المصري

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جدة - عمرو شويل سقط فريق الأهلى فى فخ التعادل السلبى مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى، كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.

نتيجة مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة





بدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ والغى محمد الحنفى حكم المباراة هدف للأهلى سجله خالد أوتشو لاعب المقاصة بالخطأ فى مرمى فريقه بدعوى أن الكرة كان ضربة حرة مباشرة ضد بادجى قبل أن يسجل أوتشو الهدف لكن محمد الحنفى ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

ازدادت المباراة سخونة وتألق محمد الشناوى بعدما أنقذ فرصة هدف مُحقق من إنفراد تام لعمرو مرعى، وضغط المقاصة مرة أخرى مُستغلاً انطلاقات محمد إبراهيم وميدو جابر ومرعى لكن الشناوى زاد عن مرماه ببسالة لينحصر اللعب مرة أخرى وسط الملعب وتقل الخطورة على مرمى الفريقين وفى الدقيقة 30 الغى الحكم هدفا سجله فوافى للمقاصة بداعى التسلل.

نتيجة مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة





وأشهر محمد الحنفى بطاقة صفراء لعلى معلول للخشونة، وقاد عمرو السولية هجمة خطرة للأهلى ومرر كرة طويلة لقفشة ولعب الأخير كرة جيدة إلى أجاى لكن الأخير سددها بشكل سيئ فوق العارضة، وأنقذ ياسر ابراهيم كرة خطرة من عمرو مرعى وحاول الفريقين التسجيل قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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الشوط الثاني



بدأ الشوط الثانى بتغيير أهلاوى حيث شارك محمود كهربا بدلباً من جيرالدو، وتراجعت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب أنحصار اللعب وسط الملعب ودفع فايلر بأليو ديانج بدلاً من حمدى فتحى ووليد سليمان بدلاً من قفشة فى الدقيقة 55.

وفى أول لمسة تعرض ديانج للخشونة من دبش لاعب المقاصة وسط الملعب ولجأ الحنفى لتقنية الفار وبعدها يشهر البطاقة الحمراء لدبش بسبب إعاقة ديانج.

وكاد عمرو مرعى يسجل هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 64 بعدما تلقى تمريرة طولية جيدة وأخترق دفاع الأهلى ولعب كرة جيدة لكنها مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتعرض محمود كهربا لأصابة البسيطة أثر عرقلة من لاعب المقاصة لكنه إستكمل المشاركة فى اللقاء وشارك أحمد الشيخ بدلاً من أجاى كما شارك مروان محسن بدلاً من بادجى فى الدقيقة68.

حاول الفريقين التسجيل فى الدقائق الأخيرة وسنحت أكثر من فرصة للأهلى عن طريق كهربا ومروان محسن كما أهدر عمرو مرعى فرصة خطرة للفريق الفيومى لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.