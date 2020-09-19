شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: لم نحس بالنقص العددى في المقاصة بسبب إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن إيهاب جلال تغلب على النقص العددى أمام الأهلى في الشوط الثانى بعد طرد المدفع محمد دبش بعد منعه انفراد صريح لأليو ديانج.

وقال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج استاد أون تايم سبورت: "لم نحس بالنقص العددى في صفوف مصر المقاصة بسبب طريقة لعب إيهاب جلال، الذى فرض أسلوبه على الأهلى واللاعبين حافظين طريقة اللعب وبيلاقوا بعض بسهولة، لذلك كان من الممكن أن يخطف المباراة في أكثر من فرصة".

وأضاف أبو العلا: "فريق المقاصة بيقدم كرة جميلة وممتعة وكل يوم بيطور من أدائه وسيكون له شأن كبير في الفترة المقبلة، خاصة بعد تطوير الأداء الهجومى".

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وسقط فريق الأهلى فى فخ التعادل السلبى مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى، كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.