شكرا لقرائتكم محمود كهربا: سعيد لتحقيق أول لقب دوري في حياتي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود عبد المنعم كهربا عن سعادته بلقب الدوري المصري الممتاز خاصة وأنه جاء بعد فترة قصيرة من انضمامي للقلعة الحمراء خاصة وأنه اللقب الأولى لي في البطولة في حياتي.

أضاف محمود عبد المنعم كهربا خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي أن لقب بطولة افريقيا للأندية الأبطال سيكون أفضل هدية لمؤمن زكريا تقديرا له على مجهوداته بالكامل طيلت الفترة الماضية.

وقال كهربا إن دعمه لمؤمن زكريا لأنه كان كابتن فريق انبي وهو كان لاعباً بالفريق ومن قبلها أثناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ولا خلاف على علاقتي به وأتمنى أن يعود سريعاً للملاعب لأنن ننتظر رؤيته للاستمتاع به.

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أوضح محمود عبد المنعم كهربا ان اللاعبين هدفهم لقب بطولة افريقيا للأندية الأبطال وهو الهدف الذي نتمنى تحقيقه للجماهير التي تدعوا لنا في كل وقت وتدعمنا بشكل كبير.

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

ورفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.