شكرا لقرائتكم ايهاب جلال : لست راضياً عن التعادل مع الأهلي وأتمني تكرار "الممر الشرفي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة أنه ليس راضياً عن تعادل فريقه مع المقاصة مساء اليوم ،السبت، سلبياً ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ، وتابع إيهاب جلال في تصريحات صحفية : مبروك للأهلي الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، وتابع:" قدمنا شوط ثاني جيد جدا رغم الطرد، كنت نأمل في الفوز ولست راضياً عن التعادل، لاحت لنا أكثر من كرة مكانها الشباك لكن لم يحالفنا التوفيق .

Advertisements

وعن الممر الشرفي لبطل الدوري قبل اللقاء قال جلال:" فكرة الممر الشرفي كان صاحبها اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة وأتمنى تطبيقها ديما لأنها ترفع الروح الرياضية بين الفرق".

من جانبه ، أكد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم أداء قوي خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق في تسجيلها ، موضحاً أن الأحمر كان بأمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق في النهاية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ، وقال رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن تتويج الأهلي بالأمس ببطولة الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من أسوان إنعكس سلبياً على الفريق وهو ما حاولت تفاديه حيث حاولت الاهتمام أكثر في المباراة لكننا في النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية في الدوري المصري باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدني القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة في البطولة.