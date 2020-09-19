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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة حيث يتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز جدول هدافي الدوري برصيد 16 هدف وياتي محمد شريف لاعب انبي في المرك الثاني رصيد 10 اهداف وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون في المركز الثالث بـ9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة سقط فريق الأهلى فى فخ التعادل السلبى مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى، كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة حيث تعادل فريقا طنطا ونادى مصر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الثامنة والعشرون للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 18 نقطة في مؤخرة جدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 20 نقطة في المركز قبل الأخير ويقترب الفريقان سويا للهبوط للقسم الثانى بعد تعادلهما سويا .