شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: الأهلي وقع في أخطاء أمام المقاصة أكثر من الموسم بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن أداء الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء غير منطقي على عكس المتوقع، وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

أضاف علاء ميهوب خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة عبر قناة النادي ان الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين اليوم في المباراة أكثر من الأخطاء التي وقع فيها طيلت الموسم بالكامل وهذا أمر مرفوض نهائياً.

وشدد علاء ميهوب على أن اللاعبين لم يكونوا في تركيزهم نهائياً ولم يكون هناك مراقبة من المدافعين للخصم وغيرها من الأخطاء التي لم نراها في البطولة من الفريق.

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وقال نجم الأهلي السابق ان محاولات رينيه فايلر في وضع اللاعبين تحت تركيز أكبر أمر يحترم من المدير الفني لكن الأمر لابد ان يكون له وقفة في الفترة المقبلة لأننا أمام الأهم وهو بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي ينتظر فيها اللعب أمام الوداد المغربي.

وواصل علاء ميهوب أن الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب وتحديداً في الشوط الثاني بالرغم من خسارة المقاصة للاعب وأن الخصم اهدر 3 انفرادات تامة وهو رقم كبير لدفاعات القلعة الحمراء ويجب أن يكون هناك تعديل وحلول للمباريات المقبلة خاصة القارية.