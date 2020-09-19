شكرا لقرائتكم فايلر: راض عن أداء الأهلي بوجه عام في الدوري والتتويج بالدوري سبب المستوى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي أن فريقه قدم أداء قوي خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت لنا العديد من الهجمات لكننا لم نوفق في تسجيلها.

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

وقال رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن تتويج الأهلي بالأمس ببطولة الدوري المصري أثر سلباً على الفريق وهو ما حاولت تفاديه حيث حاولت الاهتمام أكثر في المباراة لكننا في النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي.

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وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية في الدوري المصري باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدني القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة في البطولة.

وشدد رينيه فايلر أن الفريق لم يحقق في الجزء الثاني من الموسم لم يحقق المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا بالإضافة الى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدوري الممتاز وهذا أمر طبيعي خاصة وأنه راض عن أداء اللاعبين في الدوري خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلي التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.