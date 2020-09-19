شكرا لقرائتكم الأهلي راحة 24 ساعة عقب التعادل السلبي مع مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري وإنتهى بالتعادل السلبي وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية ، وكان الفريق قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

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من جانبه ، أكد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم أداء قوي خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق في تسجيلها ، موضحاً أن الأحمر كان بأمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق في النهاية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ، وقال رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن تتويج الأهلي بالأمس ببطولة الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من أسوان إنعكس سلبياً على الفريق وهو ما حاولت تفاديه حيث حاولت الاهتمام أكثر في المباراة لكننا في النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية في الدوري المصري باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدني القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة في البطولة.

وشدد رينيه فايلر أن الفريق لم يحقق في الجزء الثاني من الموسم لم يحقق المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا بالإضافة الى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدوري الممتاز وهذا أمر طبيعي خاصة وأنه راض عن أداء اللاعبين في الدوري خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلي التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.