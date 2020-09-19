شكرا لقرائتكم المقاصة يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري المصري .. تورتة حمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على الاحتفال واعداد تورتة للنادي الأهلي بعد حصول الأخير على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأذاعت قناة الأهلي قيام محمد عبد السلام وبكرس سليم نائب رئيس المقاصة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وخاصة العامري فاروق وطارق قنديل بتقطيع تورتة الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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تعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

ورفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.