شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: إبراهيم نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبدالملك، نجم فريق الزمالك السابق، أن الحكم إبراهيم نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندري.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كان صحيحة مائة في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف أحمد فتحي".
وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلاً:"دة بجد ولا كوميكس،، ويارتى البيان دة رقم كام".
وأنهى تصريحاته:"مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".
واختتم:" التحكيم يحتاج خبير أجنبي ينسف الوجوه القديمة".
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