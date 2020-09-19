شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: إبراهيم نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبدالملك، نجم فريق الزمالك السابق، أن الحكم إبراهيم ‏نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندري.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كان صحيحة مائة ‏في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف ‏أحمد فتحي".‏

وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة ‏الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلاً:"دة بجد ولا كوميكس،، ويارتى ‏البيان دة رقم كام".‏

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وأنهى تصريحاته:"مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام ‏رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".‏

واختتم:" التحكيم يحتاج خبير أجنبي ينسف الوجوه القديمة".