شكرا لقرائتكم الـvar يمنح دبش كارت أحمر بعد عرقلة ديانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرد محمد الحنفي البطاقة الحمراء لمحمد دبش لاعب المقاصة فى مباراته امام الاهلى بعد الرجوع لتقنية الفيديو فى الدقيقى 57 من احداث المباراة حيث نال ضبش بطاقة حمراء بعد أن منع انفراد لأليو ديانج

اضطر نادى الاهلى الى اجراء تبديل ثنائى دفعة واحدة بنزول كل من وليد سليمان واليو ديانج على حساب بديلا لمحمد مجدي قفشه وجيرالدو بعدما تم تبديل أول للأهلي مع انطلاق الشوط الثاني بدخول كهربا بدلا من جيرالدو. حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة الأهلى والمقاصة المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز، ويخوض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

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بدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ والغى محمد الحنفى حكم المباراة هدف للأهلى سجله خالد أوتشو لاعب المقاصة بالخطأ فى مرمى فريقه بدعوى أن الكرة كان ضربة حرة مباشرة ضد بادجى قبل أن يسجل أوتشو الهدف لكن محمد الحنفى ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

ازدادت المباراة سخونة وتألق محمد الشناوى بعدما أنقذ فرصة هدف مُحقق من انفراد تام لعمرو مرعى، وضغط المقاصة مرة أخرى مُستغلاً انطلاقات محمد إبراهيم وميدو جابر ومرعى لكن الشناوى زاد عن مرماه ببسالة لينحصر اللعب مرة أخرى وسط الملعب وتقل الخطورة على مرمى الفريقين وفى الدقيقة 30 الغى الحكم هدفا سجله فوافى للمقاصة بداعى التسلل.

وأشهر محمد الحنفى بطاقة صفراء لعلى معلول للخشونة، وقاد عمرو السولية هجمة خطرة للأهلى ومرر كرة طويلة لقفشة ولعب الأخير كرة جيدة إلى أجاى لكن الأخير سددها بشكل سيئ فوق العارضة، وأنقذ ياسر ابراهيم كرة خطرة من عمرو مرعى وحاول الفريقين التسجيل قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر أبراهيم، حمدى فتحى، أيمن أشرف، عمرو السولية، بادجى، قفشة، على معلول، جونيور أجاى، جيرالدو ومحمد هانى، فيما يلعب المقاصة المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمود حمدى، أحمد محسن، أحمد مودى، محمد دبش، عصام صبحى، صلاح ريكو، خالد أوتشو، فوافى، محمد أبراهيم، ميدو جابر، عمرو مرعي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.