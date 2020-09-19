شكرا لقرائتكم كومان يطلب استبعاد الموهوب ريكي بويغ من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، ريكي بويغ لاعب خط الوسط من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إليتشي في مباراة كأس غامبر، فيما نقلت مصادر إعلامية أن كومان لا يرغب بتواجد اللاعب الموهوب في قائمة برشلونة خلال الموسم المقبل.

واستطاع ريكي بويغ (21 عاماً) خطف الأضواء في الموسم الماضي بعد استئناف منافسات الدوري الإسباني، إذ حصل على خانة أساسية في أغلب المباريات تحت قيادة المدرب السابق كيكي سيتيين، قبل أن تتم إقالة الأخير من تدريب برشلونة عقب السقوط الكارثي أمام بايرن ميونخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وكشفت إذاعة "راك1" الكتالونية أن كومان أبلغ بويغ بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل، طالباً منه البحث عن نادٍ جديد ليكمل مسيرته معه بعيداً عن برشلونة الذي تكون في أكاديميته الشهيرة "لا ماسيا" قبل أن يصعد إلى الفريق الأول الموسم الماضي.

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وأحدث قرار كومان الكثير من ردات الفعل الغاضبة في أوساط نادي برشلونة، إذ انتقد المرشح الرئاسي فيكتور فونت القرار، مشيراً إلى أن الأعضاء الذين صوتوا على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو كانوا محقين.

وكتب فونت عبر حسابه الشخصي في "تويتر": لا يمكن لقرار كهذا (استبعاد بويغ) أن يتم تحليله بعيداً عن كافة التفاصيل المحيطة، لأنه في الأساس لا يوجد مشروع رياضي يمكن الاعتماد عليه.

ويمر برشلونة بواحدة من أسوأ فتراته خلال الأعوام الأخيرة، إذ خسر بشكل مهين أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتلى ذلك طلب ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق قبل تراجعه ومهاجمته مجلس الإدارة علناً، وتأكيد كيكي سيتيين أنه لم يتم إقالته رسمياً إلا بعد شهر من الإعلان عن ذلك ومطالبته بمستحقاته المالية، وأخيراً حملة حجب الثقة عن مجلس الإدارة التي تجاوزت 20 ألف توقيع.